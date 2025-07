Bundespolizeiinspektion Flughafen Hannover

BPOL-H: Bundespolizei: Tipps, wie Sie gut vorbereitet in den Urlaub fliegen

Hannover (ots)

In der Sommerferienzeit kann es auch am Flughafen Hannover zu einem erhöhten Reisendenaufkommen kommen. In diesem Zusammenhang gibt die Bundespolizei Tipps, wie Sie persönlich dabei unterstützen können, die Wartezeiten zu verringern. Wir empfehlen, direkt nach dem Check-In an der Luftsicherheitskontrolle vorstellig zu werden. Für die vorherige Gepäckaufgabe am Check-in sollten Sie ebenfalls genug Zeit mit einberechnen.

Bereiten Sie sich bestmöglich auf die Kontrollen für die Luftsicherheits-, aber ggf. auch auf die Grenzkontrollen vor. Sie können sich auch ein Zeitfenster für die Sicherheitskontrolle reservieren, denn das spart unnötige Wartezeiten: www.hannover- airport.de/hajway. Oder nutzen Sie ganz bequem die "SmartDepart" App.

An der Luftsicherheitskontrollstelle geht es dann auch schneller, wenn Sie bereits vor der Luftsicherheitskontrolle Jacke und Kopfbedeckung in die Gepäckwanne legen. Elektronische Geräte wie zum Beispiel Haartrockner, Tablets und Laptops gehören ebenfalls separat in eine Gepäckwanne. Feuerwaffen aller Art, Pfeffersprays sowie Messer mit einer Klingenlänge von über sechs Zentimetern haben im Handgepäck generell nichts zu suchen.

Doch auch Gegenstände, bei denen die Gefahr nicht auf den ersten Blick erkennbar ist, dürfen eventuell nicht mit ins Flugzeug genommen werden. Darunter fallen zum Beispiel Bohrmaschinen, Schraubendreher, Baseballschläger oder Rasierklingen. Eine Auflistung der verbotenen Gegenstände finden Sie auf der Homepage der Bundespolizei.

Sie können dazu beitragen, die Wartezeiten zu minimieren, indem Sie die Regeln zu Flüssigkeiten, Gelen und Aerosolen im Handgepäck beachten. Im Flugzeug dürfen derartig mitgeführte Flüssigkeitsbehältnisse bei der Luftsicherheitskontrolle ein Volumen von 100 ml jeweils nicht überschreiten. Zudem sind alle Behältnisse in einem durchsichtigen, wiederverschließbaren Beutel mit einem Fassungsvermögen von maximal 1 Liter aufzubewahren. Halten Sie auch diesen bereits zur Kontrolle bereit.

Sollen größere Parfüm- oder Getränkeflaschen mit auf die Reise, so müssen diese im aufzugebenden Reisegepäck untergebracht werden. Dies gilt auch für angebrochene Behältnisse mit einem Volumen über 100 ml, da sich die Flüssigkeitsverordnung auf die Verpackungsgröße, nicht aber auf den verbliebenen Inhalt bezieht. Sollten Sie Medikamente oder Babynahrung transportieren, sprechen Sie bitte das Luftsicherheitspersonal direkt darauf an. Für Medikamente halten Sie bitte, sofern vorhanden, ein Attest bereit. Was Sie weiterhin bei Ihrer Flugreise mit Handgepäck beachten sollten sowie Informationen zur Flüssigkeitsregelung an Bord finden Sie unter www.bundespolizei.de.

Grundsätzlich gilt: Umso weniger Handgepäck Sie mit sich führen, desto schneller geht es für Sie an den Luftsicherheitskontrollstellen.

Für die Grenzkontrolle prüfen Sie bitte rechtzeitig vor Ihrer Reise Ihre Ausweisdokumente auf Gültigkeit und Vollständigkeit. Je nach Reiseziel kann es zu einem unerwünschten vorzeitigen Ende der Reise kommen, wenn diese nicht vorgelegt werden können. Die Bundespolizei wünscht Ihnen eine entspannte Reise und einen schönen Urlaub.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Flughafen Hannover, übermittelt durch news aktuell