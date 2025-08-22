Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis: Linienbus kollidiert mit geparktem Auto

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am heutigen Morgen kam es in Sinsheim Reihen zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Linienbus beteiligt war. Gegen 05:30 Uhr befuhr der 61-jährige Fahrer des Busses die Lessingstraße und erfasste einen am rechten Fahrbahnrand geparkten VW. Sowohl der Linienbus, als auch der geparkte Pkw wurden durch den Zusammenstoß stark beschädigt, was zu einem Sachschaden von ca. 20.000 Euro führte. Glücklicherweise wurde keine Person verletzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell