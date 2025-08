Polizei Hagen

POL-HA: Gemeinsame 2. Nachtragsmeldung von Staatsanwaltschaft und Polizei Hagen - Festnahmen nach Auseinandersetzung mit Messern in Wehringhausen - Zwei Tatverdächtige in Untersuchungshaft

Hagen-Wehringhausen (ots)

Nachdem bereits am 22.12.2024 zwei Männer bei einer Auseinandersetzung in Wehringhausen durch Messerstiche und -schnitte verletzt wurden, wurden am Donnerstag (31.07.2025) Haftbefehle gegen zwei Tatverdächtige vollstreckt. Die beiden inzwischen 22- und 25-jährigen Männer waren bereits unmittelbar nach der Tat im Dezember 2024 vorläufig festgenommen worden. Zu diesem Zeitpunkt der Ermittlungen konnte ein für eine Untersuchungshaft erforderlicher dringender Tatverdacht jedoch noch nicht begründet werden. Die intensive Ermittlungsarbeit der Mordkommission der Polizei Hagen brachte neue Erkenntnisse. Diese führten zum dringenden Tatverdacht gegen die beiden 22- und 25-Jährigen. Auf Antrag der Hagener Staatsanwaltschaft wurden Untersuchungshaftbefehle gegen die beiden Männer wegen des versuchten Totschlags erlassen. Zivile Polizeibeamte verhafteten die Tatverdächtigen am Donnerstag (31.07.2025) in Duisburg. Nachdem ihnen am heutigen Freitag die Haftbefehle verkündet wurden, sitzen sie nun in Untersuchungshaft. (sen)

