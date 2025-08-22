Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Altlußheim/Rhein-Neckar-Kreis/B39/L722: Schwerer Verkehrsunfall, PM Nr 1

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Aktuell kommt es auf der B39/L722 aufgrund eines schweren Unfalls zum Einsatz von Polizei, Rettungsdienst und der Feuerwehr. Hiernach soll es zwischen einem Radfahrer und einem Fahrzeug zur Kollision gekommen sein. Über das Ausmaß der Verletzungen sowie über den genauen Unfallhergang liegen noch keine Erkenntnisse vor.

