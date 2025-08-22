PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Altlußheim/Rhein-Neckar-Kreis/B39/L722: Schwerer Verkehrsunfall, PM Nr 1

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Aktuell kommt es auf der B39/L722 aufgrund eines schweren Unfalls zum Einsatz von Polizei, Rettungsdienst und der Feuerwehr. Hiernach soll es zwischen einem Radfahrer und einem Fahrzeug zur Kollision gekommen sein. Über das Ausmaß der Verletzungen sowie über den genauen Unfallhergang liegen noch keine Erkenntnisse vor.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Sarah Winterkorn
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

    POL-MA: Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis: Linienbus kollidiert mit geparktem Auto

    Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Am heutigen Morgen kam es in Sinsheim Reihen zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Linienbus beteiligt war. Gegen 05:30 Uhr befuhr der 61-jährige Fahrer des Busses die Lessingstraße und erfasste einen am rechten Fahrbahnrand geparkten VW. Sowohl der Linienbus, als auch der geparkte Pkw ...

    POL-MA: Leimen/Rhein-Neckar-Kreis: Einbruch in Mehrfamilienhaus - Zeugenaufruf

    Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Zwischen 22 Uhr am Mittwoch und 22:30 Uhr am Donnerstag brach eine bislang unbekannte Täterschaft in ein Mehrfamilienhaus in der St. Ilgener Straße ein. Vor Ort stellte die Polizei fest, dass die Eingangstür zum Treppenhaus aufgebrochen wurde und die Tür zur Erdgeschosswohnung Hebelspuren aufwies. Nach aktuellem Ermittlungsstand konnte ...

    POL-MA: Mannheim: Aggressiver Dieb erbeutet Mobiltelefone - Zeugenaufruf

    Mannheim (ots) - Ein aggressiver Ladendieb erbeutete am späten Donnerstagvormittag in einem Elektronik-Geschäft im Stadtteil Neckarau zwei hochwertige Mobiltelefone. Der Unbekannte täuschte Kaufinteresse an zwei hochpreisigen Mobiltelefonen vor, woraufhin eine Mitarbeiterin des Geschäfts die beiden Geräte in Originalverpackung aus dem Lager holte. Nach Einscannen ...

