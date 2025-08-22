Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Altlußheim/Rhein-Neckar-Kreis/B39/L722: Schwerer Verkehrsunfall, PM Nr. 2

Altlußheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Gegen 13:34 Uhr ereignete sich auf der B39 zwischen Speyer/B39 und dem Abzweig nach Ketsch ein schwerer Unfall zwischen einem 68-jährigen Radfahrer und einem 44-jährigen Mercedes-Benz-Fahrer.

Ersten Unfallermittlungen zufolge beabsichtigte der 68-Jährige an der Kreuzung B39/L722 die Straße zu überqueren. Nachdem der 68-Jährige einen Fahrstreifen zwischen wartenden Fahrzeugen überquert hatte, kollidierte er im Anschluss mit einem Mercedes-Benz, welcher auf der Gegenfahrbahn unterwegs war. Durch den Aufprall wurde der Mann zu Boden geschleudert.

Der 68-Jährige zog sich durch den Unfall schwerste Verletzungen zu und erlag noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen.

Des Weiteren wurde in Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Mannheim ein Sachverständiger zur Rekonstruktion des Unfallherganges hinzugezogen. Der Mercedes-Benz wurde sichergestellt und abtransportiert. Der entstandene Sachschaden kann bislang noch nicht abschließend beziffert werden.

Zum Zwecke der Unfallaufnahme wurden beide Fahrtrichtungen bis 17:24 Uhr voll gesperrt.

Der Verkehrsdienst Mannheim hat die Unfallermittlungen aufgenommen.

Zeugen, die den Verkehrsunfall beobachtet haben und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Verkehrsdienst Mannheim, unter der Rufnummer: 0621/174-4222, zu melden.

