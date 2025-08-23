PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Rheinau: Unfall im Bereich einer Straßenbahnhaltestelle - Pressemitteilung Nr. 1

Mannheim (ots)

Aktuell ist die Polizei bei einem Verkehrsunfall im Bereich der Haltestelle Neuhofer Straße (Stadtteil Mannheim-Rheinau, Relaisstraße), eingesetzt. Laut ersten Informationen kam ein LKW-Fahrer von der Fahrbahn und kollidierte mit der dortigen Haltestelle. Über den genauen Unfallhergang sowie den Schaden liegen derzeit noch keine Informationen vor. Durch die Einsatzmaßnahmen der eingesetzten Kräfte kann es zu Verkehrsbehinderungen und Ausfall der Straßenbahnstrecke in diesem Bereich kommen. Es wird nachberichtet.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Führungs- und Lagezentrum
Michael Schäfer
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

