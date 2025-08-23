Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Rheinau: Unfall im Bereich einer Straßenbahnhaltestelle - Pressemitteilung Nr. 1

Mannheim (ots)

Aktuell ist die Polizei bei einem Verkehrsunfall im Bereich der Haltestelle Neuhofer Straße (Stadtteil Mannheim-Rheinau, Relaisstraße), eingesetzt. Laut ersten Informationen kam ein LKW-Fahrer von der Fahrbahn und kollidierte mit der dortigen Haltestelle. Über den genauen Unfallhergang sowie den Schaden liegen derzeit noch keine Informationen vor. Durch die Einsatzmaßnahmen der eingesetzten Kräfte kann es zu Verkehrsbehinderungen und Ausfall der Straßenbahnstrecke in diesem Bereich kommen. Es wird nachberichtet.

