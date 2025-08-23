PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Plankstadt/Rhein-Neckar-Kreis: Unfallflucht - Polizei sucht Zeugen

Mannheim (ots)

Am Freitag, gegen 09:00 Uhr, hörte ein Anwohner im Brühler Weg, Höhe Hausnummer 10, einen lauten Schlag. Kurz danach konnte er dort eine Frau sehen, die einem Kind auf einem Fahrrad zurief, dass wegen den geparkten Fahrzeugen doch aufpassen soll. Der Bewohner berichtete nur wenig später seiner Nachbarin den Vorfall, die anschließend zu ihrem dort geparkten schwarzen Audi Cabrio ging. Hier musste sie leider feststellen, dass sich auf der Beifahrerseite oberhalb des hinteren Rades ein ca. 30 cm langer Kratzer befand. Ob die Frau mit dem Kind im Zusammenhang mit der Beschädigung steht ist nun Gegenstand der Unfallermittlungen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden geben, sich beim Verkehrsdienst Mannheim unter der Telefonnummer 0621/174-4222 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Führungs- und Lagezentrum
Michael Schäfer
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de
