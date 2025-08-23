Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Unbekannte beschädigen Fahrzeug - Zeugen gesucht

Mannheim (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde gegen 00:40 Uhr in der Ruhrorter Straße ein Fahrzeug von zwei unbekannten Tätern beschädigt. Die beiden Männer traten und schlugen gegen Karosserie sowie die Front- und Seitenscheiben eines geparkten Renault. Hierbei ging unter anderem die Scheibe der Fahrertüre zu Bruch. Eine genaue Schadenshöhe ist noch nicht bekannt. Mitarbeiter einer naheliegenden Firma konnten die beiden Tatverdächtigen auf Fahrrädern in Richtung Bochumer Straße flüchten sehen. An dem beschädigten Fahrzeug konnten Spuren gesichert werden, die weitere Ermittlungsansätze ergaben und durch das Polizeireviers Mannheim-Neckarau fortgeführt werden. Zeuginnen und Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Neckarau, Tel.: 0621/83397-0 zu melden.

