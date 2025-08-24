Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Neckargemünd-Mückenloch/Rhein-Neckar-Kreis: Brand einer Gartenhütte

Neckargemünd-Mückenloch/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am gestrigen Samstag wurde gegen 11:45 Uhr ein Brand in der Straße "Hofwiesen" in Mückenloch gemeldet.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand eine Gartenhütte bereits in Vollbrand. Aufgrund der starken Rauchentwicklung mussten die Bewohner der angrenzenden Häuser ihre Gebäude vorübergehend verlassen. Die ebenfalls alarmierte Freiwillige Feuerwehr Neckargemünd-Mückenloch brachte den Brand schnell unter Kontrolle und verhinderte so ein Übergreifen auf weitere Gebäude.

Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Zur Höhe des entstandenen Sachschadens können bislang noch keine Angaben gemacht werden.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand steht das Abflammen von Unkraut vor der Gartenhütte im Verdacht, den Brand verursacht zu haben. Das Polizeirevier Neckargemünd hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

