POL-MA: Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis/L 723: Verkehrsunfall führt zu Straßensperrung, PM Nr. 1
Rhein-Neckar-Kreis (ots)
Gegen 10:40 Uhr ereignete sich auf der L 723 in Fahrtrichtung Hockenheim, zwischen Südtangente und Abfahrt Wiesloch/B 3 ein Verkehrsunfall zwischen mehreren beteiligten Fahrzeugen. Für die Dauer der Unfallaufnahme sind aktuell beide Fahrbahnen in beide Richtungen gesperrt. Ortskundige werden gebeten, die Unfallörtlichkeit weiträumig zu umfahren.
