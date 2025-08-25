PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis/L 723: Verkehrsunfall führt zu Straßensperrung, PM Nr. 1

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Gegen 10:40 Uhr ereignete sich auf der L 723 in Fahrtrichtung Hockenheim, zwischen Südtangente und Abfahrt Wiesloch/B 3 ein Verkehrsunfall zwischen mehreren beteiligten Fahrzeugen. Für die Dauer der Unfallaufnahme sind aktuell beide Fahrbahnen in beide Richtungen gesperrt. Ortskundige werden gebeten, die Unfallörtlichkeit weiträumig zu umfahren.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Christina Schoch
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

