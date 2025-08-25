POL-MA: Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis/L 723: Verkehrsunfall führt zu Straßensperrung, PM Nr. 1

Heidelberg (ots) - In der vergangenen Nacht, gegen 01:15 Uhr, meldete ein Verkehrsteilnehmer auf der BAB 5 zwischen den Anschlussstellen Walldorf/Wiesloch und Heidelberg/Schwetzingen einen Opel-Lkw, der in Schlangenlinien über alle drei Fahrstreifen fuhr. Eine entsandte Streifenwagenbesatzung konnte beobachten, wie der Lkw an der Anschlussstelle ...

mehr