Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Nötigung im Straßenverkehr

Kaiserslautern (ots)

Am späten Montagabend kam es in der Barbarossastraße zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Autofahrern. Ein 26-Jähriger erstattete bei der Polizei Anzeige gegen einen 62-jährigen Audi-Fahrer, der ihn während der Fahrt wiederholt genötigt haben soll. Der 62-Jährige sei sehr dicht aufgefahren, habe mehrfach die Lichthupe betätigt und beim Überholen beleidigende Gesten gezeigt. In der Barbarossastraße ignorierte der Mann zudem eine rote Ampel und nutzte während der gesamten Fahrt mehrfach beide Fahrspuren. Die Polizeibeamten konnten den Mann im Nachgang zu Hause antreffen. Er stand merklich unter Alkoholeinfluss. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,43 Promille. Der 62-Jährige behauptete, erst nach seiner Rückkehr nach Hause Alkohol konsumiert zu haben. Da der Mann einen sogenannten "Nachtrunk" geltend machte, entnahm ein Bereitschaftsarzt auf der Dienststelle zwei Blutproben. Gegen den Fahrer wird nun wegen Trunkenheit im Verkehr und Nötigung ermittelt. |elz

