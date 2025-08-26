Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: 35-Jähriger wird aggressiv

Kaiserslautern (ots)

Im Rahmen einer Streife beobachteten Polizeibeamte am Montagabend eine sich anbahnende Auseinandersetzung auf dem Pfaffplatz. Die Beamten schritten ein und trennten die Streitparteien. Ein 35-jähriger Mann reagierte auf die Einmischung der Polizisten aggressiv und beschimpfte die Einsatzkräfte lautstark. Zur Eigensicherung wurden dem alkoholisierten Mann Handschellen angelegt. Da er nicht mehr wegefähig war, sollte er in Schutzgewahrsam genommen werden. Auf der Dienststelle zeigte sich der 35-Jährige psychisch auffällig, weshalb er in eine Fachklinik gebracht wurde.|elz

