Bundespolizeiinspektion Ebersbach
BPOLI EBB: Jugendliche im Gleis verhindern Zugabfahrt

Bischofswerda (ots)

24.08.2025 | 05:50 Uhr | Bischofswerda

Am 24. August 2025 haben sich am Bahnhof in Bischofswerda mehrere Jugendliche ab 05:50 Uhr im Bahngleis aufgehalten und die Abfahrt eines Zuges nach Bautzen verhindert. Die Mitfahrt wurde seitens des Triebfahrzeugführers untersagt, woraufhin er beschimpft wurde. Kurz darauf traf die Bundespolizei ein und konnte nur noch eine Jugendliche aus der Gruppe feststellen. Es handelt sich um eine 17-jährige Deutsche, die sich nun wegen des unbefugten Gleisaufenthaltes verantworten muss. Der Zug hatte eine Verspätung von 31 Minuten.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ebersbach, übermittelt durch news aktuell

