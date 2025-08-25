Bundespolizeiinspektion Ebersbach
BPOLI EBB: Weiterfahrt untersagt
Zittau (ots)
22.08.2025 | 10:12 Uhr | Zittau
Bundespolizisten kontrollierten am 22. August 2025 am Grenzübergang in der Zittauer Friedensstraße einen um 10:12 Uhr aus Polen einreisenden slowakischen Autofahrer. Es stellte sich heraus, dass der von dem 28-jährigen Mann geführte PKW nicht haftpflichtversichert ist. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt. Das Polizeirevier Zittau-Oberland hat die Ermittlungen übernommen.
Rückfragen bitte an:
Bundespolizeiinspektion Ebersbach
Pressesprecher
Alfred Klaner
Telefon: 0 35 86 - 7 60 22 45
E-Mail: bpoli.ebersbach.oea@polizei.bund.de
www.bundespolizei.de
Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ebersbach, übermittelt durch news aktuell