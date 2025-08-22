Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Mann an Grenze mit Pervitin kontrolliert

Seifhennersdorf (ots)

21.08.2025 | 12:15 Uhr | Seifhennersdorf

Beamte des Deutsch-Tschechischen Fahndungsteams von Bundespolizei und tschechischer Polizei kontrollierten am 21. August 2025 am Grenzübergang Seifhennersdorf - Varnsdorf um 12:15 Uhr einen Fußgänger, der gerade nach Tschechien ausreisen wollte. Der 49-jährige Tscheche war in der Vergangenheit bereits wegen Eigentums- und Drogendelikten aufgefallen. In seiner Gürteltasche hatte er eine Portion der synthetischen Droge Pervitin dabei. Dieses wurde beschlagnahmt. Die Landespolizei übernahm die Ermittlungen wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

