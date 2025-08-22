Bundespolizeiinspektion Ebersbach
BPOLI EBB: Mann an Grenze mit Pervitin kontrolliert
Seifhennersdorf (ots)
21.08.2025 | 12:15 Uhr | Seifhennersdorf
Beamte des Deutsch-Tschechischen Fahndungsteams von Bundespolizei und tschechischer Polizei kontrollierten am 21. August 2025 am Grenzübergang Seifhennersdorf - Varnsdorf um 12:15 Uhr einen Fußgänger, der gerade nach Tschechien ausreisen wollte. Der 49-jährige Tscheche war in der Vergangenheit bereits wegen Eigentums- und Drogendelikten aufgefallen. In seiner Gürteltasche hatte er eine Portion der synthetischen Droge Pervitin dabei. Dieses wurde beschlagnahmt. Die Landespolizei übernahm die Ermittlungen wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.
Rückfragen bitte an:
Bundespolizeiinspektion Ebersbach
Pressesprecher
Alfred Klaner
Telefon: 0 35 86 - 7 60 22 45
E-Mail: bpoli.ebersbach.oea@polizei.bund.de
www.bundespolizei.de
Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ebersbach, übermittelt durch news aktuell