Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Haftbefehle vollstreckt

Sohland a.d Spree + Ebersbach (ots)

16. + 18.08.2025 | Sohland a.d Spree + Ebersbach

Am vergangenen Wochenende vollstreckten Ebersbacher Bundespolizisten zwei Haftbefehle.

Im ersten Fall, am 16. August 2025, erschien gegen 12:00 Uhr ein 66-jähriger Tscheche zur Einreisekontrolle in Sohland. Bei der Überprüfung seiner Personalien kam heraus, dass der Mann wegen Hausfriedensbruch in neun Fällen angeklagt worden war und am 11. August 2025 nicht zur Gerichtsverhandlung erschienen ist. Aus diesem Grund wurde er durch das Amtsgericht Bautzen per Sitzungshaftbefehl gesucht. Der Haftbefehl wurde noch am gleichen Tag eröffnet. Anschließend wurde er in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Der zweite Haftbefehl wurde am 18. August 2025 um 06:35 Uhr auf der Bahnhofstraße in Ebersbach vollstreckt. Kontrolliert wurde ein 45-jähriger Tscheche, welcher wegen des Erschleichens von Leistungen im Jahr 2022 durch das Amtsgericht Bautzen zu einer Geldtrafe von 10 Tagessätzen á 15,00 Euro verurteilt worden war. Durch die Zahlung von insgesamt 548,79 Euro, inklusive der Verfahrenskosten, konnte er einem 10-tägigen Gefängnisaufenthalt entgehen. Die Zahlung leistete er direkt vor Ort und blieb somit auf freiem Fuß.

