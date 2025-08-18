Bundespolizeiinspektion Ebersbach
BPOLI EBB: In Schlangenlinien über die Grenze
Zittau (ots)
15.08.2025 | 20:20 Uhr | Zittau
Am 15. August 2025 radelte ein Mann sichtlich alkoholisiert auf der Zittauer Friedensstraße mit seinem Fahrrad von Polen kommend über die Grenze. Bundespolizisten kontrollierten den 36-jährigen Polen gegen 20:20 Uhr, der ständig torkelte und mehrfach fast in ein Gebüsch fiel. Die Beamten mussten den Mann stützen und führten eine freiwillige Atemalkoholkontrolle durch. Aufgrund des Wertes von etwa 1,1 Promille muss sich der Pole nun wegen der Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten. Die Landespolizei übernahm die Ermittlungen und ordnete eine Blutentnahme zur genauen Bestimmung des Blutalkoholwertes an.
