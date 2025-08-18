PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Ebersbach mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: In Schlangenlinien über die Grenze

Zittau (ots)

15.08.2025 | 20:20 Uhr | Zittau

Am 15. August 2025 radelte ein Mann sichtlich alkoholisiert auf der Zittauer Friedensstraße mit seinem Fahrrad von Polen kommend über die Grenze. Bundespolizisten kontrollierten den 36-jährigen Polen gegen 20:20 Uhr, der ständig torkelte und mehrfach fast in ein Gebüsch fiel. Die Beamten mussten den Mann stützen und führten eine freiwillige Atemalkoholkontrolle durch. Aufgrund des Wertes von etwa 1,1 Promille muss sich der Pole nun wegen der Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten. Die Landespolizei übernahm die Ermittlungen und ordnete eine Blutentnahme zur genauen Bestimmung des Blutalkoholwertes an.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Ebersbach
Pressesprecher
Alfred Klaner
Telefon: 0 35 86 - 7 60 22 45
E-Mail: bpoli.ebersbach.oea@polizei.bund.de
www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ebersbach, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Ebersbach mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Ebersbach
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Ebersbach
Alle Meldungen Alle
  • 15.08.2025 – 12:59

    BPOLI EBB: Woher stammen die Kupferkabel ??

    Zittau (ots) - 14.08.2025 | 10:00 Uhr | Zittau Während ihrer Streifentätigkeit in Zittau kontrollierten Bundespolizisten am 14. August 2025 um 10:00 Uhr in der Weinau einen 27-jährigen Polen, welcher zwei große Taschen mit sich führte. Bei einer Nachschau kamen mehrere, gebündelte Kupferkabel zum Vorschein. Woher diesen stammen, konnte oder wollte der 27-Jährige nicht mitteilen. Die informierte Landespolizei traf ...

    mehr
  • 15.08.2025 – 12:57

    BPOLI EBB: Betrunkener Störenfried in Grenzkontrollstelle

    Zittau (ots) - 14.08.2025 | 11:55 Uhr | Zittau Die Bundespolizei hatte es am 14. August 2025 am deutsch-polnischen Grenzübergang in der Zittauer Friedensstraße mit einem alkoholisierten Bürger zu tun, der die Beamten in besonderem Maße beschäftigte. Der 39-jährige Tscheche war um 11:55 Uhr als Fahrgast in einem Taxi eingereist und abgesehen von seinem ...

    mehr
  • 15.08.2025 – 12:56

    BPOLI EBB: Gesuchter Betrüger bezahlt Geldstrafe

    Neugersdorf (ots) - 14.08.2025 | 21:30 Uhr | Neugersdorf Im Rahmen der verstärkten Grenzkontrollen überprüften Bundespolizisten am 14. August 2025 um 21:30 Uhr auf der S 148 bei Neugersdorf einen tschechischen PKW. Bei der Überprüfung des 47-jährigen tschechischen Fahrers kam heraus, dass von einer Verurteilung wegen Betrugs aus dem Jahr 2022 noch eine offene Strafe in Höhe von 534,50 Euro inklusive Kosten zu ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren