Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Gesuchter Betrüger bezahlt Geldstrafe

Neugersdorf (ots)

14.08.2025 | 21:30 Uhr | Neugersdorf

Im Rahmen der verstärkten Grenzkontrollen überprüften Bundespolizisten am 14. August 2025 um 21:30 Uhr auf der S 148 bei Neugersdorf einen tschechischen PKW.

Bei der Überprüfung des 47-jährigen tschechischen Fahrers kam heraus, dass von einer Verurteilung wegen Betrugs aus dem Jahr 2022 noch eine offene Strafe in Höhe von 534,50 Euro inklusive Kosten zu zahlen war, ersatzweise müsste er für 15 Tage in eine JVA eingeliefert werden. Da seine Mitfahrerin über genügend Barmittel verfügte, bezahlte sie die Strafe und beide konnten weiterreisen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ebersbach, übermittelt durch news aktuell