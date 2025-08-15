PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Gesuchter Betrüger bezahlt Geldstrafe

Neugersdorf (ots)

14.08.2025 | 21:30 Uhr | Neugersdorf

Im Rahmen der verstärkten Grenzkontrollen überprüften Bundespolizisten am 14. August 2025 um 21:30 Uhr auf der S 148 bei Neugersdorf einen tschechischen PKW.

Bei der Überprüfung des 47-jährigen tschechischen Fahrers kam heraus, dass von einer Verurteilung wegen Betrugs aus dem Jahr 2022 noch eine offene Strafe in Höhe von 534,50 Euro inklusive Kosten zu zahlen war, ersatzweise müsste er für 15 Tage in eine JVA eingeliefert werden. Da seine Mitfahrerin über genügend Barmittel verfügte, bezahlte sie die Strafe und beide konnten weiterreisen.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Ebersbach
Pressesprecher
Ronny Probst
Telefon: 0 35 86 - 7 60 22 45
E-Mail: bpoli.ebersbach.oea@polizei.bund.de
www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ebersbach, übermittelt durch news aktuell

  • 14.08.2025 – 09:13

    BPOLI EBB: Bundespolizei bietet Schülerpraktikumsplätze an

    Ebersbach, Zittau, Löbau, Bautzen (ots) - 14.08.2025 / Ebersbach, Zittau, Löbau, Bautzen Die Bundespolizeiinspektion Ebersbach bietet auch im Schuljahr 2025 / 2026 Schülerinnen und Schülern ab der 9. Klasse einen Praktikumsplatz an. Bis zum 30. September 2024 haben Interessierte Zeit, sich um einen Praktikumsplatz bei uns zu bewerben. Wir planen mehrere Schülerpraktika von jeweils zwei Wochen Dauer. Die ...

    mehr
  • 14.08.2025 – 09:09

    BPOLI EBB: Sexquiz auf Bahnsteig entdeckt

    Neukirch / Lausitz (Ost) (ots) - 13.08.2025 | Neukirch / Lausitz (Ost) Vermutlich jugendliche Unbekannte haben am Bahnhaltepunkt in Neukirch / Lausitz (Ost) auf dem Bahnsteig ein etwa 1 x 1 Meter großes teils anzügliches Quiz hinterlassen. Die Bundespolizei stieß am 13. August 2025 nach Hinweis der Deutschen Bahn AG darauf. Die Täter bewiesen viel Fantasie und hinterließen mit schwarzen, blauen und rosafarbenen ...

    mehr
  • 14.08.2025 – 09:07

    BPOLI EBB: Schwarzarbeiter gestoppt

    Ebersbach (ots) - 13.08.2025 | 07:35 Uhr | Ebersbach Die Bundespolizei hat am 13. August 2025 in Ebersbach türkische Schwarzarbeiter gestoppt. Einer von ihnen hält sich illegal im Bundesgebiet auf. Gegen 07:35 Uhr kontrollierten die Beamten nahe des OBI Baumarktes einen in Kiel zugelassenen Transporter einer Reinigungsfirma. Bei den in Insassen handelte es sich um drei in Deutschland lebende Türken im Alter zwischen 40 ...

    mehr
