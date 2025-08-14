Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Schwarzarbeiter gestoppt

Ebersbach (ots)

13.08.2025 | 07:35 Uhr | Ebersbach

Die Bundespolizei hat am 13. August 2025 in Ebersbach türkische Schwarzarbeiter gestoppt. Einer von ihnen hält sich illegal im Bundesgebiet auf.

Gegen 07:35 Uhr kontrollierten die Beamten nahe des OBI Baumarktes einen in Kiel zugelassenen Transporter einer Reinigungsfirma. Bei den in Insassen handelte es sich um drei in Deutschland lebende Türken im Alter zwischen 40 und 49 Jahren, die sich aufgrund eines Arbeitsauftrages in der Region befinden. Es stellte sich heraus, dass zwei der Männer keiner Erwerbstätigkeit nachgehen dürfen und einer von ihnen keinen gültigen Aufenthaltsstatus besitzt.

Da der Aufgriff nicht in Zusammenhang mit einer Einreise aus Tschechien steht, wurden die drei Männer an die Landespolizei übergeben. Diese ermittelt nun wegen des unerlaubten Aufenthaltes und wegen der Ausübung einer unerlaubten Beschäftigung.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ebersbach, übermittelt durch news aktuell