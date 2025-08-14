PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Ebersbach mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Schwarzarbeiter gestoppt

Ebersbach (ots)

13.08.2025 | 07:35 Uhr | Ebersbach

Die Bundespolizei hat am 13. August 2025 in Ebersbach türkische Schwarzarbeiter gestoppt. Einer von ihnen hält sich illegal im Bundesgebiet auf.

Gegen 07:35 Uhr kontrollierten die Beamten nahe des OBI Baumarktes einen in Kiel zugelassenen Transporter einer Reinigungsfirma. Bei den in Insassen handelte es sich um drei in Deutschland lebende Türken im Alter zwischen 40 und 49 Jahren, die sich aufgrund eines Arbeitsauftrages in der Region befinden. Es stellte sich heraus, dass zwei der Männer keiner Erwerbstätigkeit nachgehen dürfen und einer von ihnen keinen gültigen Aufenthaltsstatus besitzt.

Da der Aufgriff nicht in Zusammenhang mit einer Einreise aus Tschechien steht, wurden die drei Männer an die Landespolizei übergeben. Diese ermittelt nun wegen des unerlaubten Aufenthaltes und wegen der Ausübung einer unerlaubten Beschäftigung.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Ebersbach
Pressesprecher
Alfred Klaner
Telefon: 0 35 86 - 7 60 22 45
E-Mail: bpoli.ebersbach.oea@polizei.bund.de
www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ebersbach, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Ebersbach mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Ebersbach
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Ebersbach
Alle Meldungen Alle
  • 11.08.2025 – 14:55

    BPOLI EBB: Alkoholisierter E-Roller-Fahrer pöbelt Polizisten an

    Zittau (ots) - 11.08.2025 | 00:20 Uhr | Zittau Ohne Haftpflichtversicherung, aber dafür mit Alkoholpegel, erschien ein slowakischer Fahrer eines Elektrorollers in der Nacht zum 11. August 2025 zur Einreisekontrolle der Bundespolizei in der Zittauer Friedensstraße. Um 00:20 Uhr stoppten die Beamten den 45-jährigen Mann, weil an seinem Gefährt das ...

    mehr
  • 11.08.2025 – 14:54

    BPOLI EBB: Mann bringt Brasilianer illegal über die Grenze

    Zittau (ots) - 08.08.2025 | 20:45 Uhr | Zittau Die Bundespolizei stoppte am 8. August 2024 an der polnischen Grenze auf der B 178n bei Zittau um 20:45 Uhr einen türkischen Autofahrer. Bei seinem Beifahrer handelte es sich um einen Brasilianer, der aufgrund einer Einreisesperre illegal eingereist ist. Der 31-Jährige muss sich wegen der unerlaubten Einreise sowie wegen des unerlaubten Aufenthaltes und der 34-jährige ...

    mehr
  • 11.08.2025 – 11:56

    BPOLI EBB: CSD Bautzen - Bundespolizei sorgte für sichere An- und Rückreise per Bahn

    Bautzen (ots) - 10.08.2025 | Bautzen Am 10. August 2025 war anlässlich des Christopher-Street-Days in Bautzen die Bundespolizei im Einsatz und zieht eine positive Bilanz. Viele Versammlungsteilnehmer und Gegendemonstranten reisten aus Richtung Dresden und aus Richtung Görlitz mit Zügen an. Die Bundespolizeiinspektion Ebersbach sorgte hierbei für eine sichere ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren