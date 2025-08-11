Bundespolizeiinspektion Ebersbach
BPOLI EBB: Alkoholisierter E-Roller-Fahrer pöbelt Polizisten an
Zittau (ots)
11.08.2025 | 00:20 Uhr | Zittau
Ohne Haftpflichtversicherung, aber dafür mit Alkoholpegel, erschien ein slowakischer Fahrer eines Elektrorollers in der Nacht zum 11. August 2025 zur Einreisekontrolle der Bundespolizei in der Zittauer Friedensstraße.
Um 00:20 Uhr stoppten die Beamten den 45-jährigen Mann, weil an seinem Gefährt das Versicherungskennzeichen fehlte. Er schrie gleich los und beleidigte die Bundespolizisten lauthals. Eine Streife des Deutsch-Tschechischen Fahndungsteams unterstützte beim Dolmetschen und konnten den Mann beruhigen. Einen freiwilligen Atemalkoholtest lehnte er ab. Der Sachverhalt wurde von Landespolizisten des Reviers Zittau-Oberland übernommen. Sie brachten den Slowaken zur Blutentnahme zwecks Bestimmung des Alkoholpegels ins Klinikum, beschlagnahmten den Führerschein und schrieben eine Anzeige.
