Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: CSD Bautzen - Bundespolizei sorgte für sichere An- und Rückreise per Bahn

Bautzen (ots)

10.08.2025 | Bautzen

Am 10. August 2025 war anlässlich des Christopher-Street-Days in Bautzen die Bundespolizei im Einsatz und zieht eine positive Bilanz.

Viele Versammlungsteilnehmer und Gegendemonstranten reisten aus Richtung Dresden und aus Richtung Görlitz mit Zügen an. Die Bundespolizeiinspektion Ebersbach sorgte hierbei für eine sichere Anreise von etwa 1.600 Bahnnutzerinnen und Bahnnutzer und etwa 1.400 in der Rückreisephase. Um dies zu erreichen, wurden die Gruppierungen auf verschiedene Bahnverbindungen verteilt und in den Zügen getrennt. Die Einsatzkräfte begleiteten die meisten Züge und waren auch am Hauptbahnhof Dresden, am Bahnhof Dresden-Neustadt sowie am Umsteigebahnhof Bischofswerda und am Bahnhof Görlitz präsent. Während der Anreise mussten gegen 11:00 Uhr am Dresdner Hauptbahnhof etwa 180 CSD-Versammlungsteilnehmer teilweise den Bahnsteig verlassen. Dadurch wurde die Vermischung mit Gegendemonstranten in einem bereitstehenden Zug verhindert. Es kam zu keinen Auseinandersetzungen und auch die Rückreise verlief ohne Vorkommnisse. Einsatzende war am Abend nach der letzten Rückreise.

Es wurde eine Straftat gem. § 86a Strafgesetzbuch und eine Sachbeschädigung an einem Einsatzfahrzeug registriert. Ferner kam es zu einem Ordnungsverstoß nach Versammlungsgesetz und einem nach Waffengesetz durch das Mitführen eines Messers.

Einsatzkräfte der Bundesbereitschaftspolizei, mehrere Diensthundeführer, zwei Bundespolizeihubschrauber und weitere Spezialkräfte waren im Einsatz.

