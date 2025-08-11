PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Ebersbach mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: CSD Bautzen - Bundespolizei sorgte für sichere An- und Rückreise per Bahn

Bautzen (ots)

10.08.2025 | Bautzen

Am 10. August 2025 war anlässlich des Christopher-Street-Days in Bautzen die Bundespolizei im Einsatz und zieht eine positive Bilanz.

Viele Versammlungsteilnehmer und Gegendemonstranten reisten aus Richtung Dresden und aus Richtung Görlitz mit Zügen an. Die Bundespolizeiinspektion Ebersbach sorgte hierbei für eine sichere Anreise von etwa 1.600 Bahnnutzerinnen und Bahnnutzer und etwa 1.400 in der Rückreisephase. Um dies zu erreichen, wurden die Gruppierungen auf verschiedene Bahnverbindungen verteilt und in den Zügen getrennt. Die Einsatzkräfte begleiteten die meisten Züge und waren auch am Hauptbahnhof Dresden, am Bahnhof Dresden-Neustadt sowie am Umsteigebahnhof Bischofswerda und am Bahnhof Görlitz präsent. Während der Anreise mussten gegen 11:00 Uhr am Dresdner Hauptbahnhof etwa 180 CSD-Versammlungsteilnehmer teilweise den Bahnsteig verlassen. Dadurch wurde die Vermischung mit Gegendemonstranten in einem bereitstehenden Zug verhindert. Es kam zu keinen Auseinandersetzungen und auch die Rückreise verlief ohne Vorkommnisse. Einsatzende war am Abend nach der letzten Rückreise.

Es wurde eine Straftat gem. § 86a Strafgesetzbuch und eine Sachbeschädigung an einem Einsatzfahrzeug registriert. Ferner kam es zu einem Ordnungsverstoß nach Versammlungsgesetz und einem nach Waffengesetz durch das Mitführen eines Messers.

Einsatzkräfte der Bundesbereitschaftspolizei, mehrere Diensthundeführer, zwei Bundespolizeihubschrauber und weitere Spezialkräfte waren im Einsatz.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Ebersbach
Pressesprecher
Alfred Klaner
Telefon: 0 35 86 - 7 60 22 45
E-Mail: bpoli.ebersbach.oea@polizei.bund.de
www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ebersbach, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Ebersbach mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Ebersbach
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Ebersbach
Alle Meldungen Alle
  • 08.08.2025 – 10:22

    BPOLI EBB: Ausweisfoto im Handy reicht nicht für Grenzübertritt

    Zittau (ots) - 07.08.2025 | 18:00 Uhr | Zittau Die Bundespolizei stoppte im Rahmen der verstärkten Grenzkontrollen am 7. August am deutsch-polnischen Grenzübergang in der Friedensstraße Zittau einen um 18:00 Uhr einreisenden polnischen BMW. Der 39-jährige polnische Fahrer besitzt keinen Führerschein und sein Beifahrer, ein 23 Jahre alter Landsmann, hatte kein Grenzübertrittspapier dabei. Lediglich ein Handyfoto ...

    mehr
  • 07.08.2025 – 08:39

    BPOLI EBB: Unversteuerte Zigaretten geschmuggelt

    Zittau (ots) - 06.08.2025 | 18:00 Uhr | Zittau Am 6. August 2025 reiste ein 38-jähriger Bulgare mit seinem PKW um 18:00 Uhr aus Polen kommend auf der B 178n bei Zittau nach Deutschland ein. Die dort eingesetzte Bundespolizei fand im Rahmen einer Kontrolle im Wagen des Mannes fast acht Stangen Zigaretten. Darunter befanden sich insgesamt 680 Zigaretten in drei Stangen und neun Schachteln ohne Steuerbanderole. Auf den Mann ...

    mehr
  • 07.08.2025 – 08:38

    BPOLI EBB: Ohne Ausweis und Führerschein in die Grenzkontrolle

    Neugersdorf (ots) - 06.08.2025 | 11:55 Uhr | Neugersdorf Einsatzkräfte der Bundespolizei kontrollierten am 6. August 2025 auf der S 148 bei Neugersdorf um 11:55 Uhr einen aus Tschechien kommenden 35-jährigen Autofahrer. Der Pole besitzt keinen Führerschein und hatte auch keine Identitätskarte als Grenzübertrittspapier dabei. Er muss sich nun wegen des Fahrens ohne ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren