Feuerwehr Erkrath

FW-Erkrath: Feuerwehr Erkrath bekämpft Flächenbrand von rund 9.000 m²

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Erkrath (ots)

Erkrath - Am heutigen Mittag wurde die Feuerwehr Erkrath um 12:37 Uhr zu einem ausgedehnten Flächenbrand im Bereich Erkrather Straße / Ankerweg alarmiert. Bereits auf der Anfahrt war eine starke Rauchentwicklung sichtbar, woraufhin der Einsatzleiter umgehend den Löschzug Alt-Erkrath zur Unterstützung anforderte.

Vor Ort brannte ein etwa 9.000 Quadratmeter großes Stoppelfeld im östlichen Bereich des Ankerwegs in Richtung der Autobahn BAB 3. Die Flammen breiteten sich rasch in nordöstlicher Richtung auf einen angrenzenden Waldbereich in Richtung Wormscheid aus. Aufgrund der schnellen Ausbreitung wurde Vollalarm für die gesamte Feuerwehr Erkrath ausgelöst, wodurch zusätzlich die Löschzüge Millrath und Trills zur Einsatzstelle beordert wurden.

Die Brandbekämpfung erfolgte mit vier Löschrohren. Ein Übergreifen der Flammen auf den bewaldeten Bereich konnte erfolgreich verhindert werden. Da der Ankerweg nicht über eine Hydrantenversorgung verfügt, musste unter den hochsommerlichen Temperaturen eine lange Wegstrecke zur Löschwasserversorgung von der Erich-Kästner-Straße aus aufgebaut werden. Zur Unterstützung wurde zusätzlich ein Löschwasserversorgungszug aus dem Kreiskonzept des Kreises Mettmann alarmiert.

Während des gesamten Einsatzes lieferte die Drohne der Feuerwehr Erkrath wichtige Luftbilder an die Einsatzleitung, die eine präzise Koordination der Maßnahmen ermöglichten. Nachdem die Flammen gelöscht waren, wurde der Brandsaum des Feldes von einem benachbarten Bauern untergepflügt, um ein erneutes Aufflammen durch Glutnester auszuschließen.

Insgesamt waren 47 Kräfte der Feuerwehr Erkrath sowie weitere 31 Kräfte des Löschwasserversorgungszuges der Feuerwehren Ratingen, Velbert, Haan, Mettmann und Wülfrath im Einsatz. Die Einsatzkräfte wurden vom DRK Ortsverein Erkrath an der Einsatzstelle mit kalten Getränken versorgt. Da das Feld zum Zeitpunkt des Brandes bereits abgeerntet war, entstand lediglich ein geringer Sachschaden.

Original-Content von: Feuerwehr Erkrath, übermittelt durch news aktuell