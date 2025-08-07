Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Unversteuerte Zigaretten geschmuggelt

Zittau (ots)

06.08.2025 | 18:00 Uhr | Zittau

Am 6. August 2025 reiste ein 38-jähriger Bulgare mit seinem PKW um 18:00 Uhr aus Polen kommend auf der B 178n bei Zittau nach Deutschland ein. Die dort eingesetzte Bundespolizei fand im Rahmen einer Kontrolle im Wagen des Mannes fast acht Stangen Zigaretten. Darunter befanden sich insgesamt 680 Zigaretten in drei Stangen und neun Schachteln ohne Steuerbanderole. Auf den Mann kommt eine Strafanzeige wegen Steuerhinterziehung zu. Die Tabakwaren wurden beschlagnahmt.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ebersbach, übermittelt durch news aktuell