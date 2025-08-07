PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Ohne Ausweis und Führerschein in die Grenzkontrolle

Neugersdorf (ots)

06.08.2025 | 11:55 Uhr | Neugersdorf

Einsatzkräfte der Bundespolizei kontrollierten am 6. August 2025 auf der S 148 bei Neugersdorf um 11:55 Uhr einen aus Tschechien kommenden 35-jährigen Autofahrer. Der Pole besitzt keinen Führerschein und hatte auch keine Identitätskarte als Grenzübertrittspapier dabei. Er muss sich nun wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten. Außerdem muss er ein Verwarngeld in Höhe von 40,00 Euro wegen des vergessenen Ausweises zahlen.

Die Bundespolizei stellt immer wieder Reisende fest, die aus Arglosigkeit keine Ausweisdokumente bei den Ein- und Ausreisen nach und von Polen sowie Tschechien mitnehmen. Auch wenn es EU-Staaten im Schengenverbund sind, so ist für den Grenzübertritt ein gültiges Dokument vorgeschrieben. In unserem Fall reicht der Bundespersonalausweis aus.

