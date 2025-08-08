Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Ausweisfoto im Handy reicht nicht für Grenzübertritt

Zittau (ots)

07.08.2025 | 18:00 Uhr | Zittau

Die Bundespolizei stoppte im Rahmen der verstärkten Grenzkontrollen am 7. August am deutsch-polnischen Grenzübergang in der Friedensstraße Zittau einen um 18:00 Uhr einreisenden polnischen BMW. Der 39-jährige polnische Fahrer besitzt keinen Führerschein und sein Beifahrer, ein 23 Jahre alter Landsmann, hatte kein Grenzübertrittspapier dabei. Lediglich ein Handyfoto seiner ID-Karte hat er den Beamten zeigen können und wurde deswegen verwarnt. Der Fahrer hingegen muss mit einer Strafanzeige wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis rechnen und wird außerdem wegen einem Verstoß gegen das Waffengesetz belangt. Die Beamten fanden im Handschuhfach ein ungeprüftes Abwehrspray und im Kofferraum ein Überwindungswerkzeug um Autoschlösser zu knacken. Hier ergaben sich aber keine weiteren Anhaltspunkte. Beides wurde sichergestellt.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ebersbach, übermittelt durch news aktuell