Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Mann bringt Brasilianer illegal über die Grenze

Zittau (ots)

08.08.2025 | 20:45 Uhr | Zittau

Die Bundespolizei stoppte am 8. August 2024 an der polnischen Grenze auf der B 178n bei Zittau um 20:45 Uhr einen türkischen Autofahrer. Bei seinem Beifahrer handelte es sich um einen Brasilianer, der aufgrund einer Einreisesperre illegal eingereist ist.

Der 31-Jährige muss sich wegen der unerlaubten Einreise sowie wegen des unerlaubten Aufenthaltes und der 34-jährige Türke wegen Beihilfe dazu verantworten. Der Brasilianer wurde zurückgewiesen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ebersbach, übermittelt durch news aktuell