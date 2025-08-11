PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Ebersbach mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Mann bringt Brasilianer illegal über die Grenze

Zittau (ots)

08.08.2025 | 20:45 Uhr | Zittau

Die Bundespolizei stoppte am 8. August 2024 an der polnischen Grenze auf der B 178n bei Zittau um 20:45 Uhr einen türkischen Autofahrer. Bei seinem Beifahrer handelte es sich um einen Brasilianer, der aufgrund einer Einreisesperre illegal eingereist ist.

Der 31-Jährige muss sich wegen der unerlaubten Einreise sowie wegen des unerlaubten Aufenthaltes und der 34-jährige Türke wegen Beihilfe dazu verantworten. Der Brasilianer wurde zurückgewiesen.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Ebersbach
Pressesprecher
Alfred Klaner
Telefon: 0 35 86 - 7 60 22 45
E-Mail: bpoli.ebersbach.oea@polizei.bund.de
www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ebersbach, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Ebersbach mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Ebersbach
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Ebersbach
Alle Meldungen Alle
  • 11.08.2025 – 11:56

    BPOLI EBB: CSD Bautzen - Bundespolizei sorgte für sichere An- und Rückreise per Bahn

    Bautzen (ots) - 10.08.2025 | Bautzen Am 10. August 2025 war anlässlich des Christopher-Street-Days in Bautzen die Bundespolizei im Einsatz und zieht eine positive Bilanz. Viele Versammlungsteilnehmer und Gegendemonstranten reisten aus Richtung Dresden und aus Richtung Görlitz mit Zügen an. Die Bundespolizeiinspektion Ebersbach sorgte hierbei für eine sichere ...

    mehr
  • 08.08.2025 – 10:22

    BPOLI EBB: Ausweisfoto im Handy reicht nicht für Grenzübertritt

    Zittau (ots) - 07.08.2025 | 18:00 Uhr | Zittau Die Bundespolizei stoppte im Rahmen der verstärkten Grenzkontrollen am 7. August am deutsch-polnischen Grenzübergang in der Friedensstraße Zittau einen um 18:00 Uhr einreisenden polnischen BMW. Der 39-jährige polnische Fahrer besitzt keinen Führerschein und sein Beifahrer, ein 23 Jahre alter Landsmann, hatte kein Grenzübertrittspapier dabei. Lediglich ein Handyfoto ...

    mehr
  • 07.08.2025 – 08:39

    BPOLI EBB: Unversteuerte Zigaretten geschmuggelt

    Zittau (ots) - 06.08.2025 | 18:00 Uhr | Zittau Am 6. August 2025 reiste ein 38-jähriger Bulgare mit seinem PKW um 18:00 Uhr aus Polen kommend auf der B 178n bei Zittau nach Deutschland ein. Die dort eingesetzte Bundespolizei fand im Rahmen einer Kontrolle im Wagen des Mannes fast acht Stangen Zigaretten. Darunter befanden sich insgesamt 680 Zigaretten in drei Stangen und neun Schachteln ohne Steuerbanderole. Auf den Mann ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren