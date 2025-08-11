Bundespolizeiinspektion Ebersbach
BPOLI EBB: Mann bringt Brasilianer illegal über die Grenze
Zittau (ots)
08.08.2025 | 20:45 Uhr | Zittau
Die Bundespolizei stoppte am 8. August 2024 an der polnischen Grenze auf der B 178n bei Zittau um 20:45 Uhr einen türkischen Autofahrer. Bei seinem Beifahrer handelte es sich um einen Brasilianer, der aufgrund einer Einreisesperre illegal eingereist ist.
Der 31-Jährige muss sich wegen der unerlaubten Einreise sowie wegen des unerlaubten Aufenthaltes und der 34-jährige Türke wegen Beihilfe dazu verantworten. Der Brasilianer wurde zurückgewiesen.
