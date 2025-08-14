PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Sexquiz auf Bahnsteig entdeckt

Neukirch / Lausitz (Ost) (ots)

13.08.2025 | Neukirch / Lausitz (Ost)

Vermutlich jugendliche Unbekannte haben am Bahnhaltepunkt in Neukirch / Lausitz (Ost) auf dem Bahnsteig ein etwa 1 x 1 Meter großes teils anzügliches Quiz hinterlassen. Die Bundespolizei stieß am 13. August 2025 nach Hinweis der Deutschen Bahn AG darauf.

Die Täter bewiesen viel Fantasie und hinterließen mit schwarzen, blauen und rosafarbenen Filzschreibern auf den grauen Pflastersteinen Sprüche, nachdenkliche und ernste Botschaften sowie unter die Gürtellinie gehende Zeichnungen und Frage-Antwort-Spielchen. Die Bundespolizei geht aufgrund der Vielseitigkeit und verschiedenen Schrifttypen von einer größeren Jugend- oder Schülergruppe aus. Sie ermittelt wegen Sachbeschädigung. Angaben zur Schadenshöhe können noch nicht gemacht werden.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Ebersbach
Pressesprecher
Alfred Klaner
Telefon: 0 35 86 - 7 60 22 45
E-Mail: bpoli.ebersbach.oea@polizei.bund.de
www.bundespolizei.de

