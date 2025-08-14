Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Bundespolizei bietet Schülerpraktikumsplätze an

Ebersbach, Zittau, Löbau, Bautzen (ots)

14.08.2025 / Ebersbach, Zittau, Löbau, Bautzen

Die Bundespolizeiinspektion Ebersbach bietet auch im Schuljahr 2025 / 2026 Schülerinnen und Schülern ab der 9. Klasse einen Praktikumsplatz an. Bis zum 30. September 2024 haben Interessierte Zeit, sich um einen Praktikumsplatz bei uns zu bewerben.

Wir planen mehrere Schülerpraktika von jeweils zwei Wochen Dauer. Die Praktikumstermine stehen noch nicht fest. Darüber entscheidet die Bewerbersituation mit den durch die Schulen vorgegebenen Praktikumszeiträumen und die Einsatzsituation im Grenzgebiet. Wir bieten einen Einblick in unseren Berufsalltag an der Grenze, am Dresdner Flughafen und im Bahnbereich. Außerdem sind Besuche bei unserer Hubschrauberstaffel, Zivilfahndern und einer Reiterstaffel geplant. Ferner darf sich jeder mal als Kriminaltechniker in der Tatortarbeit versuchen und am Sporttest teilnehmen, der für eine Einstellung absolviert werden muss. Unsere Einstellungsberater erklären die Voraussetzungen, die man als Oberschüler oder Abiturient für eine Einstellung als Bundespolizist mitbringen muss und zeigen berufliche Verwendungsmöglichkeiten auf.

Die Schülerinnen und Schüler können sich bei der Bundespolizeiinspektion Ebersbach per Mail an bpoli.ebersbach.oea@polizei.bund.de bewerben und müssen sich nach einer ersten Vorauswahl einem kurzen Bewerbungsgespräch stellen.

