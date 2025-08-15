Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Betrunkener Störenfried in Grenzkontrollstelle

Zittau (ots)

14.08.2025 | 11:55 Uhr | Zittau

Die Bundespolizei hatte es am 14. August 2025 am deutsch-polnischen Grenzübergang in der Zittauer Friedensstraße mit einem alkoholisierten Bürger zu tun, der die Beamten in besonderem Maße beschäftigte.

Der 39-jährige Tscheche war um 11:55 Uhr als Fahrgast in einem Taxi eingereist und abgesehen von seinem angetrunkenen Zustand noch nicht weiter auffällig gewesen. Einige Minuten später erschien der Mann aus Richtung Zittau zu Fuß kommend in der Kontrollstelle und gestikulierte, dass er festgenommen werden möchte. Da es zu ihm aber keinen Fahndungsbestand gibt, wurde er mehrmals aufgefordert, sich zu entfernen. Nach einiger Zeit erschien eine Bürgerin und informierte die Bundespolizisten darüber, dass auf einer unweit gelegenen Rasenfläche ein Mann schlafen würde. Es stellte sich heraus, dass es sich um den Tschechen handelt. Erst einem tschechischen Polizisten des Deutsch-Tschechischen Fahndungsteams mit der Bundespolizei gelang es, seinen Landsmann zu wecken. Dieser reagierte sofort wieder aggressiv und holte zu einem Schlag gegen eine Bundespolizistin aus. Ein weiterer Beamter konnte dies abwehren. Anschließend wurden ihm Handschellen angelegt. Beamte der hinzugezogenen Landespolizei führten einen freiwilligen Atemalkoholtest durch. Dieser ergab einen Wert von umgerechnet etwa 2,7 Promille.

Der Tscheche kam zur Ausnüchterung in eine Zelle des Polizeireviers Zittau-Oberland. Auf ihn kommen Strafanzeigen wegen versuchter Körperverletzung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte zu. Verletzt wurde niemand.

