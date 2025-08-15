PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Woher stammen die Kupferkabel ??

Zittau (ots)

14.08.2025 | 10:00 Uhr | Zittau

Während ihrer Streifentätigkeit in Zittau kontrollierten Bundespolizisten am 14. August 2025 um 10:00 Uhr in der Weinau einen 27-jährigen Polen, welcher zwei große Taschen mit sich führte. Bei einer Nachschau kamen mehrere, gebündelte Kupferkabel zum Vorschein. Woher diesen stammen, konnte oder wollte der 27-Jährige nicht mitteilen.

Die informierte Landespolizei traf um 10:30 Uhr vor Ort ein und übernahm die Person und die weiteren Ermittlungen.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Ebersbach
Pressesprecher
Ronny Probst
Telefon: 0 35 86 - 7 60 22 45
E-Mail: bpoli.ebersbach.oea@polizei.bund.de
www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ebersbach, übermittelt durch news aktuell

