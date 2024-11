Polizei Hagen

POL-HA: Frau bietet gefälschte Smartwatch zum Ankauf an

Hagen-Mitte (ots)

Eine 40-jährige Frau bot am Donnerstagnachmittag (28.11.2024) in einem Elektronikgeschäft in der Innenstadt eine gefälschte Smartwatch zum Ankauf an. Ein Mitarbeiter des Geschäftes in der Rathaus Galerie schaute sich die Uhr genauer an und stellte fest, dass diese einige Unterschiede zu dem hochpreisigen Original aufwies. Er alarmierte die Polizei. Die Beamten stellten die Fälschung sicher und leiteten ein Strafverfahren wegen des versuchten Betruges und des Verstoßes gegen das Markengesetz ein. (sen)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell