Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Dinslaken - Zeugensuche nach versuchtem Einbruch in eine Wohnung

Dinslaken (ots)

Am Dienstagabend, gegen 23:20 Uhr, versuchte ein bislang unbekannter Täter in eine Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses an der Knappenstraße einzubrechen.

Die 38-jährigen Bewohnerin nahm kurz zuvor die Klingel an der Wohnungstür wahr, konnte beim Nachsehen aber niemanden an der Tür erkennen.

Im weiteren Verlauf stellte sie Geräusche fest, die von einem Fenster in ihrem Wohnzimmer ausgingen. Bei der Nachschau konnte die 38-Jährige eine unbekannte Person auf ihrem Fensterbrett erkennen. Die Frau machte durch lautes Zurufen auf sich aufmerksam, sodass der Unbekannte die Flucht ergriff.

Insgesamt konnte die Dinslakenerin drei 3 männliche Personen erkennen, die jeweils ca. 1,80m groß, schlank und athletisch aussahen und gemeinsam mit dem Unbekannten auf der Fensterbank in Richtung Hünxer Straße weggerannt sind.

Die Männer sollen schwarz bekleidet und mit einer Kapuze bedeckt gewesen sein. Einer der unbekannten Männer soll ein reflektierendes Zeichen auf dem Rücken gehabt haben.

Wer kann Hinweise auf die drei Männer geben?

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiwache Ost in Dinslaken unter der Telefonnummer 02064-622 0 entgegen.

/cd Ref. 250716-0053

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell