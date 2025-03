POL-NI: Einbrüche in Wohnhäuser

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

Einbrüche in Wohnhäuser

Bücken

In Bücken kam es am Freitag Abend in den Straßen Am Mühlenfeld und Altenbücker Damm zu 2 Einbrüchen in Wohnhäuser. Gegen 21 Uhr habe eine Person mehrfach an einem Wohnhaus in der Straße Am Mühlenfeld geklingelt und die Örtlichkeit wieder verlassen. Gegen 21.30 Uhr kam vermutlich dieselbe Person zum Haus zurück, begab sich in den Garten und schlug dort mit einem Stein die Scheibe der Tür zum Wintergarten ein. Die zu diesem Zeitpunkt im Schlafzimmer befindliche Bewohnerin begab sich daraufhin in Richtung Wintergarten und schaltete das Licht im Haus an. Der Täter flüchtete unverrichteter Dinge.

Das gleiche Prozedere spielte sich kurz zuvor in der benachbarten Straße Altenbücker Damm ab. Auch hier wurde zunächst an der Haustür geklingelt. Wenig später wurde auch hier von der Gartenseite her eine Scheibe zum Wohnhaus eingeschlagen. Wie bereits zuvor verließ der Täter auch hier unverrichteter Dinge das Haus wieder, durchsuchte aber noch einen Schrank.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen zu Personen oder Fahrzeugen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Hoya unter Tel. 04251-67280 in Verbindung zu setzen.

