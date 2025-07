Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Wesel-Schwerverletzter Motorradfahrer nach Alleinunfall-Rettungshubschrauber im Einsatz

Wesel (ots)

Ein 45-jähriger Motorradfahrer aus Gelsenkirchen befuhr die Xantener Straße aus Richtung Alpen kommend in Fahrtrichtung Rheinbrücke. Nach einem Überholvorgang kurz vor der Rheinbrücke verlor er aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Krad und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Gelsenkirchener kollidierte mit der Leitplanke und im weiteren Verlauf mit einem Verkehrsschild auf einer Mittelinsel. Hierbei kam er zu Fall und verletzte sich schwer aber nicht lebensgefährlich. Der 45-Jährige wurde mit einem Rettungshubschrauber einem Essener Krankenhaus zugeführt. Für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme war die Xantener Straße in Richtung Rheinbrücke nur einspurig befahrbar, die Zufahrt zur Weseler Straße teilweise komplett gesperrt. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizeiwache in Wesel unter der Telefonnummer 0281-107 0 in Verbindung zu setzen.

