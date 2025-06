Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrsunfall durch umgestürzten Baum

Wied (ots)

Am Sonntag, 15.06.25, gegen 11:50 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall in Wied, Mühlentalweg, bei dem ein Baum auf einen PKW stürzte. Demnach befuhr ein 40jähriger Fahrzeugführer mit seinem PKW VW Golf den Mühlentalweg in Richtung Kliniken Wied, als plötzlich und unvermittelt ein Baum aus dem linksseitigen Waldgebiet auf den PKW stürzte. Der Baum, eine im Durchmesser ca. 1 m dicke Eiche, fiel auf das Dach und die Motorhaube des mit 3 Personen besetzten PKW. Der Fahrzeugführer sowie seine Ehefrau und ein Kleinkind wurden in der Fahrgastzelle des PKW eingeklemmt. Mithilfe von Passanten konnten sie sich noch rechtzeitig aus dem Fahrzeug befreien, bevor durch die Drucklast des Baumes das Dach des PKW zusammengedrückt wurde. Wie durch ein Wunder blieben die Insassen unverletzt und erlitten einen Schock. Der PKW VW Golf wurde total beschädigt. Durch die Feuerwehren der VG Hachenburg waren erhebliche Räumungs-, und Fällarbeiten vor Ort erforderlich, so dass der Mühlentalweg wieder passierbar wurde. Der insgesamt entstandene Sachschaden beläuft sich auf einen mittleren fünftstelligen Betrag.

