Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Dinslaken - Polizei sucht Zeugen nach Unfallflucht

Dinslaken (ots)

Das Verkehrskommissariat 2 der Kreispolizeibehörde Wesel sucht Zeugen, um eine Unfallflucht aufzuklären:

Nach derzeitigem Erkenntnisstand fuhr am Dienstag, 08.07.2025 gegen 18:00 Uhr ein Mann mit seinem Fahrrad zunächst den rechten Gehweg der Büngelerstraße in Fahrtrichtung Kirchstraße. Zeitgleich fuhr eine 41-jährige Frau mit ihrem schwarzen Mercedes die Büngelerstraße in Fahrtrichtung Bergerstraße.

Kurz vor der Hausnummer 54 fuhr der Fahrradfahrer vom Gehweg aus, hinter einem dort geparkten Pkw, auf die Fahrbahn. Aufgrund der eingeschränkten Sichtverhältnisse durch das geparkte Fahrzeug war dies für die Autofahrerin zunächst nicht erkennbar.

Als sich Beide auf gleicher Höhe befunden haben, ist der Radfahrer ins Straucheln geraten und infolgedessen zunächst gegen den Pkw der 41-Jährigen gefahren. Anschließend ist der Radfahrer zu Boden gestürzt.

Der Radfahrer entfernte sich von der Unfallstelle währenddessen die Autofahrerin ihr Fahrzeug zur Seite fuhr. Der Radfahrer war vermutlich stark alkoholisiert. Er hat sich augenscheinlich am Ellenbogen verletzt.

Er wird wie folgt beschrieben: Männlich, circa 40 Jahre alt, 165-175 cm groß und blaue Augen. Der Radfahrer soll ein blau-graues Oberteil und eine dunkle Hose getragen haben und sei mit einem Mountainbike mit dunkler Schrift unterwegs gewesen.

Hinweise bitte an die Polizei in Dinslaken, Tel.: 02064 / 622-0.

ES/BH/250708-2036

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell