Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Kreis Wesel - Polizei kontrolliert Ferienreiseverkehr

Bild-Infos

Download

Kreis Wesel (ots)

Der Verkehrsdienst der Polizei im Kreis Wesel hat am Samstag den Ferienreiseverkehr kontrolliert.

Zwischen 09:00 und 18:00 Uhr waren die Beamtinnen und Beamten an verschiedenen Orten im Kreis unterwegs.

Neben vielen kleineren mobilen Kontrollorten wurde im Hinblick auf das Gelände "Grav Insel" eine große Kontrolle auf der Reeser Landstraße unmittelbar vor der Ortseinfahrt Wesel Flüren durchgeführt. Zu den vielen Wohnmobilen und Gespannen mit Wohnanhängern wurden auch Tagesausflügler mit dem Motorrad kontrolliert.

Der überwiegende Teil der Verkehrsteilnehmer verhielt sich ausgesprochen vorschriftsmäßig. In vielen Fällen konnte durch ein persönliches Gespräch der letzte Feinschliff gesetzt werden.

Allerdings gab es bei den Kontrollen auch Ausnahmen:

Höhepunkt war ein 27jähriger Verkehrsteilnehmer in Schermbeck-Gahlen auf der Kirchstraße, welcher in Fahrtrichtung Ortsmitte in der dortigen 30er Zone mit seinem Audi noch 85 km/h fuhr. Ihn erwarten voraussichtlich zwei Monate Fahrverbot und zwei Punkte in Flensburg.

In Wesel wurden mehrere Fahrzeuge, welchen der Raser-, Poser- und Tunerszene zugeordnet werden können, kontrolliert. Hier mussten die Beamten zwei Ordnungswidrigkeitenanzeigen schreiben, weil die Betriebserlaubnis der Fahrzeuge erloschen war. Sämtliche Anbauten waren nicht zugelassen oder gar nicht eingetragen.

BH

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell