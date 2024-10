Polizei Bonn

POL-BN: Nach Wohnungseinbruch in Bonn-Duisdorf: Polizei sucht Zeugen

Bonn-Duisdorf (ots)

Die Bonner Polizei bittet nach einem Wohnungseinbruch in Bonn-Duisdorf um Hinweise. Am Freitag, 11.10.2024 wurde in einem Mehrfamilienhaus an der Straße Im Weiler in Bonn-Duisdorf in der Zeit von 17:45 Uhr bis 21;00 Uhr, die Terrassentüre einer Wohnung aufgebrochen. Anschließend wurde die Wohnung von einem Unbekannten betreten und nach Wertgegenständen sowie Bargeld durchsucht.

Nach ersten Erkenntnissen wurde u.a. ein noch verpackter Staubsauger sowie Schmuck entwendet.

Die Ermittler des Kriminalkommissariats 13 der Bonner Polizei fragen deshalb: Wer hat in dem genannten Zeitraum Personen oder Fahrzeuge gesehen, die mit dem Tatgeschehen in Verbindung stehen könnten. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0228/150 oder per E-Mail an kk13.bonn@polizei.nrw.de zu melden.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell