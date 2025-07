Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - Zeugensuche nach unbekannter Tätergruppe in weißem PKW

Moers (ots)

Am Freitagnachmittag kam es zu zwei Vorfällen, sowohl auf der Kirschenallee , als auch auf der Germanenstraße, bei denen jeweils eine Frau, unter dem Vorwand Schmuck zu verschenken, versuchte, den Schmuck ihres Gegenübers zu entwenden.

Gegen 15:26 Uhr fiel ein weißer Pkw, vermutlich Kombi, an der Kirschenallee auf, der Höhe Hausnummer 41 anhielt. Eine bislang unbekannte Frau sprach zunächst einen 84- jährigen Anwohner und im weiteren Verlauf dessen 72- jährige Ehefrau unter dem Vorwand an, ihr Schmuck schenken zu wollen. Als die Unbekannte der 72- Jährigen Schmuck überreichte, riss sie der Moerserin ihre Kette vom Hals und versuchte auch einen Armreif von ihr zu entreißen, was jedoch misslang. Die Moerserin rief um Hilfe, sodass die Unbekannte die Flucht in das weiße Fahrzeug, in dem ein unbekannter Mann auf sie wartete, antrat. Der Pkw flüchtete sodann in Richtung Donaustraße. (Ref. 250711-1735)

Gegen 15:42 Uhr ereignete sich ein weiterer Vorfall auf der Germanenstraße: Hier hielt ein weißer Pkw vor einem Geschäft an, wo eine 53- jährige Frau aus Moers auf einer Treppe saß. Aus dem Pkw stieg eine unbekannte Frau aus und sprach die 53- Jährige ebenfalls unter dem Vorwand, Schmuck verschenken zu wollen, an. Hierbei soll die Frau Arabisch gesprochen haben. Die Unbekannte legte der Moerserin mitgebrachten Schmuck auf ihr Handgelenk und fuhr dann in dem weißen Fahrzeug in Richtung Roderichstraße davon. Erst im Nachhinein fiel auf, dass der 53-Jährigen ein Goldarmreif entwendet wurde. (Ref. 250711-1637)

Die unbekannte Frau wird als ca. 50 Jahre alt, mit zwei goldenen Schneidezähnen im Oberkiefer und normaler Statur beschrieben. Sie soll sowohl polnisch als auch arabisch gesprochen haben.

Der Fahrzeugführer des weißen Pkw wird als männlich, ca. 50 Jahre alt mit kurzen Haaren und mit kräftiger Statur beschrieben.

Die Kriminalpolizei sucht Zeugen, denen das Fahrzeug und deren Insassen aufgefallen sind. Wer Hinweise geben kann, setzt sich bitte mit der Polizeiwache Süd in Moers unter der Telefonnummer 02841-171 0 in Verbindung.

/cd

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell