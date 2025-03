Polizei Duisburg

POL-DU: Alt-Hamborn: Motorradfahrer nach Unfall verletzt - Polizei sucht Zeugen

Duisburg (ots)

Ein Motorradfahrer soll am Samstagabend (8. März, 22:50 Uhr) in Höhe des Kreuzungsbereichs Duisburger Straße / Weseler Straße von einem roten Kleinwagen erfasst worden sein. Der unbekannte Mann am Steuer habe den 32-Jährigen beim Fahrstreifenwechsel übersehen. In Folge der Kollision sei der Kradfahrer gestürzt und habe sich verletzt. Rettungssanitäter behandelten den Mann vor Ort. Der Unbekannte sei über die Duisburger Straße weitergefahren - ohne dem 32-Jährigen zu helfen, seine Personalien zu hinterlassen oder die Polizei zu rufen. Am Motorrad entstand ein Sachschaden; es wurde abgeschleppt.

Das Verkehrskommissariat 21 hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die nähere Angaben zu dem Autofahrer oder auch dem roten Kleinwagen machen können. Hinweise werden unter der Rufnummer 0203 2800 entgegengenommen.

