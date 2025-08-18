Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Grenzkontrollen: Verbotene Gegenstände beschlagnahmt

Zittau (ots)

15.+16.08.2025 | Zittau

Die Bundespolizei hat am vergangenen Wochenende in den Grenzkontrollen an der polnischen Grenze bei Zittau einen verbotenen Teleskopschlagstock und ein Reizgasspray aus dem Verkehr gezogen.

Am 15. August 2025 reiste um 10:40 Uhr ein 30-jähriger Tscheche mit seinem PKW über den Grenzübergang in der Zittauer Friedensstraße ein und hatte griffbereit in der Mittelkonsole ein ungeprüftes Pfefferspray liegen. Am nächsten Tag stoppten die Beamten in der Grenzkontrollstelle auf der B 178n bei Zittau um 09:15 Uhr einen 52-jährigen tschechischen Autofahrer mit einem Teleskopschlagstock. Er musste eine Sicherheitsleistung in Höhe von 50,00 Euro zahlen.

In beiden Fällen wurden Anzeigen wegen der Verstöße gegen das Waffengesetz geschrieben.

