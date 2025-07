POL-MI: Zusammenstoß zwischen Auto und Bahn

Bad Oeynhausen (ots) - (TB) Ein Zweiradfahrer fuhr am vergangenen Freitag (11.07.) auf der Mindener Straße auf ein stehendes Auto auf. Kurz nach dem Unfall flüchtete der Kradfahrer. Ein Bad Oeynhausener befuhr gegen 18:20 Uhr mit seinem schwarzen Smart die Mindener Straße und hielt an der Kreuzung zum "Alter Rehmer Weg" an der rotlichtzeigenden Ampel an. Kurz darauf fuhr der Biker in das Heck des Wagens. Daraufhin ...

