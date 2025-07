Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Unfallflüchtiger mit auffälligem Pullover

Bad Oeynhausen (ots)

(TB) Ein Zweiradfahrer fuhr am vergangenen Freitag (11.07.) auf der Mindener Straße auf ein stehendes Auto auf. Kurz nach dem Unfall flüchtete der Kradfahrer.

Ein Bad Oeynhausener befuhr gegen 18:20 Uhr mit seinem schwarzen Smart die Mindener Straße und hielt an der Kreuzung zum "Alter Rehmer Weg" an der rotlichtzeigenden Ampel an. Kurz darauf fuhr der Biker in das Heck des Wagens. Daraufhin tauschten sich die Beteiligten aus. Als der Autofahrer die Polizei rufen wollte, machte sich der Fahrer des hellen Kleinkraftrades aus dem Staub.

Der Flüchtige wird bei einer Größe von 170 bis 180 Zentimeter auf circa 30 bis 40 Jahre geschätzt. Er hatte kurze blonde Haare und trug eine blaue Jeans sowie einen blauen Pullover mit der auffälligen Aufschrift: "Anti Ordnungsamt".

Wer Hinweise zum Unfallgeschehen oder dem flüchtigen Biker geben kann, wird gebeten, die Ermittler des Verkehrskommissariats Bad Oeynhausen unter der Rufnummer (0571) 8866-0 zu kontaktieren.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell