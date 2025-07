Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Autoknacker nach Zeugenhinweis und Verfolgung festgenommen

Porta Westfalica, Bielefeld (ots)

(TB) Zwei aufmerksamen Zeugen ist es zu verdanken, dass die Polizei am vergangenen Donnerstag (10.07.) zwei Täter festnehmen konnte. Nachdem der hiesigen Polizei ein Autoaufbruch in Veltheim gemeldet wurde, nahmen Beamte der Autobahnpolizei die Verfolgung auf und konnten das Duo auf einem Rastplatz anhalten und stellen.

In den Mittagsstunden beobachtete eine aufmerksame Zeugin, wie in der Ravensberger Straße aus einem abgestellten Renault Kleintransporter mutmaßlich Werkzeug gestohlen wurde. Sie verständigte ihren Lebensgefährten, der mit seinem Wagen die Verfolgung des auf der Autobahn in Richtung Dortmund flüchtenden Fiat Ducato aufnahm. Während Beamte der Polizeiwache Porta Westfalica den Tatort aufsuchten, nahmen Streifenwagenbesatzungen der Autobahnpolizeiwache Herford die Suche nach den Flüchtenden auf. Hierbei half der dem Diebes-Duo nachfahrende Portaner, indem er die Polizeikräfte durch ständige Standortangaben an die Ganoven heranführte. Alle Versuche der Flüchtenden, den Verfolger durch Bremsmanöver und kurzfristiges Verlassen der Autobahn abzuschütteln, schlugen fehl. So konnten die Einsatzkräfte das flüchtige Fahrzeug auf der Rastanlage Lipperland-Nord stoppen. Die beiden Diebe, ein in Braunschweig beziehungsweise Hannover gemeldetes Ehepaar im Alter von 27 und 25 Jahren, konnte an Ort und Stelle festgenommen werden. Das entwendete Werkzeug befand noch Laderaum des Kleintransporters. Das Fahrzeug wurde sichergestellt und abgeschleppt sowie die beiden Tatverdächtigen der zuständigen Kriminalpolizei in Minden zugeführt.

Neben dem Diebstahl konnten die Beamten zudem ermitteln, dass der Fahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Nach erkennungsdienstlicher Behandlung mussten die beiden Tatverdächtigen aus dem polizeilichen Gewahrsam entlassen werden. Das Diebesgut konnte zwischenzeitlich wieder an den rechtmäßigen Besitzer ausgehändigt werden.

