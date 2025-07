Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Raubüberfall auf Getränkemarkt - Aufmerksamer Zeuge führt die Polizei auf die Spur eines Duos

Minden (ots)

(TB) Ein Täter-Duo überfiel in den Abendstunden des Freitags einen Getränkemarkt in der Stiftsallee. Ein aufmerksamer Zeuge beobachtete die Täter und führte die Polizei auf die Spur der Räuber. Nun sitzen beide in Untersuchungshaft. Zudem überprüfen die Ermittler einen Tatzusammenhang zu zwei Überfällen auf eine Tankstelle in der vergangenen Woche (wir berichteten).

Das Pärchen betrat gegen 20:45 Uhr den Getränkemarkt. Hier stellten sie sich vor der Kasse in die Schlange der Wartenden an. Als das Duo an der Reihe war, stellte der 25-Jährige eine schwarze Sporttasche auf den Tresen und forderte das Bargeld. Seine Forderung unterstrich er unter Androhung einer Schusswaffe. Nach der Übergabe des Kassenbestandes flüchteten der Bückeburger sowie die Mindenerin (26) zu Fuß. Ein aufmerksamer Zeuge hatte das Tatgeschehen beobachtet und per Notruf die Leitstelle der Polizei informiert. Die alarmierten Streifenwagenbesatzungen konnten die Flüchtenden in Tatortnähe stellen und festnehmen. Sie wurden dem Gewahrsam in der Marienstraße zugeführt.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bielefeld wurden beide am Samstag dem Amtsgericht Bielefeld vorgeführt, welches jeweils einen Untersuchungshaftbefehl verkündete.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell