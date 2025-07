POL-MI: Schwerpunktkontrollen: Mann mit drei gefälschten Führerscheinen unterwegs

Lübbecke (ots) - (TB) Eine Verkehrsunfallflucht mit einem Leichtverletzten in der Straße "Geistwall" wurde der Polizei am vergangenen Freitag (04.07.) gemeldet. Den bisherigen Ermittlungen zufolge ging ein Lübbecker mit seinen Kindern gegen kurz vor 19 Uhr entlang des Geistwall, als plötzlich ein Mercedes-Fahrer von der Franz-Welschof-Straße in den Geistwall einbog. Hierbei wurde der 30-Jährige vermutlich vom ...

mehr