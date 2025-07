Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Brand im Mehrfamilienhaus

Bad Oeynhausen (ots)

(TB) Rettungskräfte von Polizei und Feuerwehr wurden in den Morgenstunden des Montags zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Friedenstraße gerufen. Drei Bewohner zogen sich hierbei eine Rauchgasvergiftung zu.

Den bisherigen Erkenntnissen der Mindener Brandermittler zufolge geriet gegen kurz nach zwei Uhr in der Erdgeschosswohnung ein elektrisches Gerät in Brand. Die Bewohner wurden durch die Rauchentwicklung geweckt und konnten noch rechtzeitig die Wohnung verlassen. Zudem klingelten sie die anderen Mieter wach.

Die alarmierte Feuerwehr konnte den Brand unter Kontrolle bringen. Im Erdgeschoss wurde das Schlafzimmer durch die Flammen stark beschädigt. Darüber hinaus wurde die gesamte Erdgeschosswohnung sowie die darüberliegenden Räumlichkeiten im Obergeschoss durch die Rauchentwicklung in Mitleidenschaft gezogen.

Die Wohnungsmieterin (34) sowie ihre beiden Kinder (7 und 12) erlitten Rauchgasvergiftungen und wurden verschiedenen Krankenhäusern zugeführt.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell