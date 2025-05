Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Verkehrsunfall auf Landwirtschaftsweg

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 08.05.2025, gegen 11:15 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall im Binzenweg in Weil am Rhein. Der 23-jähriger Fahrer eines Kleintransporters war auf dem Weg zu einer Scheune, um sein Fahrzeug zu beladen, als ihm ein 64-jähriger Rennradfahrer entgegenkam. Laut Zeugen soll der Transporter nicht äußerst rechts gefahren sein, weshalb der Radfahrer, stark bremsen musst, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Durch das Bremsmanöver stürzte er und touchierte im Fallen den Transporter. Der Radfahrer wurde dadurch leicht verletzt und wurde vor Ort durch den Rettungsdienst behandelt. Am Rennrad entstand ein Sachschaden von ca. 1.000 EURO. Eine Berührung zwischen den Fahrzeugen gab es nicht. Beide Fahrzeuge waren noch fahrbereit.

