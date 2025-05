Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Binzen: Unfallflucht auf Baumarktparkplatz

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 08.05.2025, im Zeitraum zwischen 11 Uhr und 13 Uhr soll auf dem Parkplatz eines Baumarktes in Binzen ein Skoda mit Schweizer Kontrollschild angefahren worden sein. Am Skoda entstand ein Sachschaden von ungefähr 500 EURO. Die Polizei sucht Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben oder Hinweise zum Verursacher geben können. Das Polizeirevier Weil am Rhein hat die Ermittlungen übernommen und nimmt Hinweise rund um die Uhr unter 07621 9797 -0 entgegen.

