POL-MI: Polizei sucht Unfallbeteiligten

Bad Oeynhausen (ots) - (TB) Rettungskräfte von Polizei und Feuerwehr wurden in den Morgenstunden des Montags zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Friedenstraße gerufen. Drei Bewohner zogen sich hierbei eine Rauchgasvergiftung zu. Den bisherigen Erkenntnissen der Mindener Brandermittler zufolge geriet gegen kurz nach zwei Uhr in der Erdgeschosswohnung ein elektrisches Gerät in Brand. Die Bewohner wurden durch die Rauchentwicklung geweckt und konnten noch ...

